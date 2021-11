Swan Rebbadj a prolongé son contrat de quatre saisons supplémentaires avec le club de la Rade. Il est désormais lié jusqu’en 2026 avec le club Rouge et Noir.

Bonne nouvelle pour les Toulonnais. Le capitaine, Swan Rebbadj, a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Le deuxième et troisième ligne de 26 ans est au club depuis 2012 et a disputé son premier match professionnel en 2016 grâce à ses « qualités athlétiques importantes et un état

d’esprit irréprochable » écrit le club dans un communiqué. Il est aussi le « joueur le plus utilisé du vestiaire toulonnais lors des trois dernières saisons« . Swan Rebbadj est même devenu international français en Novembre 2020 où il a été capé à trois reprises.