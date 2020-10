Dijon affrontera ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1. Une rencontre que redoute Moussa Konaté, pour qui ce sera la première sous les couleurs dijonnaises.

“Nous sommes des professionnels, nous ne vivions que pour le foot. Aujourd’hui, que ce soit Paris ou une autre équipe, il faudra que je m’intègre le plus vite possible, pour donner le maximum. Le PSG risque d’être revanchard, c’est vrai. Mais ça peut être aussi une bonne chose pour nous. Eux vont vouloir se rassurer, et nous on y va pour chercher un résultat” a déclaré le joueur de Dijon.