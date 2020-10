Ce samedi aura lieu le premier Classico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Avant la rencontre, l’entraîneur du Barça Koeman s’est montré confiant.

“C’est un Classico et il y a toujours de la pression, mais je suis toujours prêt pour des matchs comme celui-ci. Une victoire aidera à gagner en confiance et les joueurs le méritent pour le travail qu’ils font chaque jour, pour l’ambition qu’ils montrent“, a déclaré l’entraîneur. “Nous nous attendons à un Madrid plus compact, avec moins d’espace à exploiter. La participation possible de Ramos influencera cela. Les matches Classico sont des rencontres qui se décident sur des petits détails et ce sera étrange de jouer celui-là sans le public. Pourvu qu’on le retrouve bien”, a-t-il ajouté.