Ce samedi, le FC Barcelone recevra le Real Madrid en Liga et Antoine Griezmann devrait être dans le onze de départ. En conférence de presse, l’entraîneur du club Ronald Koeman s’est dit lassé des questions sur le Français…

“Il est possible qu’il joue. Mais ce n’est pas bon de discuter de son rôle à chaque match. Il n’y a pas qu’un seul joueur. C’est un joueur important et nous voulons tous qu’il soit à son meilleur niveau. L’équipe reste le plus important, nous choisirons les meilleurs pour obtenir le meilleur résultat“, a déclaré le technicien néerlandais.

Antoine Griezmann ne fait pas l’unanimité depuis le début de la saison. Au contraire, le Français est souvent la cible de nombreuses critiques de la part des fans, mais aussi des médias.