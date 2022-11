Cristiano Ronaldo a fait énormément couler d’encre, cet été, lors du mercato. Son avenir était remis en questions, et des rumeurs l’envoyaient un peu partout en Europe… Y compris à l’Atletico Madrid. Mais Diego Simeone, entraîneur des Colchoneros Diego Simeone s’est voulu clair : sa venue est impossible.

« Les gens parlent parfois pour vous dire ce qu’ils veulent vous dire, et non ce qui se passe réellement. Ronaldo est une référence absolue pour le Real Madrid et je ne verrais pas Palermo jouer pour River, pas plus que je ne verrais Riquelme ou Ortega jouer pour Boca. Il y a des situations qui sont très claires » a déclaré Simeone.Voilà qui est clair.