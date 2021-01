La nouvelle est tombée ce jeudi. Après avoir longtemps été menacée par la pandémie mondiale de Covid-19, la Coupe de France va bien se tenir et ses 32e de finale se dérouleront les 9 et 10 février prochain.

Pour le plus grand bonheur des footballeurs, amateurs ou professionnels, et des amoureux du ballon rond, la Coupe de France sera de retour en 2021 ! Dans un format un peu spécial, Covid-19 oblige, mais celle-ci aura bien lieu après de multiples péripéties et interrogations.

Ce jeudi est synonyme de tirage au sort pour les 32e de finale de la compétition, qui auront lieu les 9 et 10 février 2021. Une nouvelle annoncée directement depuis le site de la FFF. Une information validée également par Foot National. Ces dates marqueront l’ouverture du bal des 20 clubs de Ligue 1 comme le stipule le nouveau format de la compétition. Dans quelques heures, le sort des équipes de l’élite de l’Hexagone seront fixées. Il ne reste plus qu’à s’armer de patience.