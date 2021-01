Surpris mercredi soir par une formation d’Angers parfaitement en place à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, le co-leader Lille (avant la rencontre) a concédé le premier revers à domicile de la saison. En conférence de presse, le défenseur central du LOSC José Fonte a laissé échapper sa frustration et sa colère après cette déroute.

Qui l’eût cru ? De tous les matches imprévisibles sur le papier et des potentielles surprises de cette 18e journée de Ligue 1, il fallait être particulièrement inspiré pour sentir la victoire d’Angers hier soir à Pierre Mauroy. Et de quelle manière ! Menés 2-0 après seulement 10 minutes de jeu et un doublé improbable du défenseur Romain Thomas, les Lillois ont été parfaitement neutralisés par une formation angevine parfaite tactiquement.

Une défaite amère pour le patron de la charnière centrale José Fonte qui a laissé éclater sa frustration au micro de Téléfoot après la rencontre. « On ne peut pas donner 30 minutes à l’adversaire, c’est simple. Il y a eu un manque d’agressivité dans les duels, et quand cela arrive, tu sais que tu vas souffrir. On a couru derrière le score, et nous savons que contre Angers, qui est très organisé et qui défend bien, c’est compliqué de revenir au score. Beaucoup de choses ont manqué aujourd’hui. Il faut réussir à réagir. Je suis en colère. Il faudra absolument changer l’attitude contre Nîmes ».

Une défaite difficile à encaisser puisque le LOSC perd son fauteuil de co-leader, se retrouvant propulsé à la troisième place du classement.