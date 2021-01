L’ancien deuxième-ligne va intégrer le staff du sélectionneur Andy Farrell pour le prochain Tournoi des Six Nations.

À l’approche du Tournoi des Six Nations qui la verra débuter le 7 février à Cardiff contre Galles, Paul O’Connell a été nommé entraîneur des avants de l’équipe d’Irlande, a annoncé jeudi la Fédération irlandaise de rugby. L’ancien deuxième-ligne et capitaine du XV du Trèfle où il a totalisé 108 sélections remplace à ce poste, à 41 ans, Simon Easterby qui va se concentrer sur la défense irlandaise. « Paul va apporter sa profonde connaissance du rugby, et il aura la totale responsabilité des avants, y compris l’alignement », a déclaré le sélectionneur de l’Irlande Andy Farrell au sujet de celui qui a été conseiller auprès de l’Académie des jeunes joueurs du Munster et des U20 irlandais et entraîneur des avants dans le secteur spécifique de la touche au Stade Francais dans le Top 14.

L’Irlande a terminé à la 3e place de l’édition 2020 du Tournoi, battue par l’Angleterre qui l’a remporté et la France qui a terminé 2e.