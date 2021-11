La France est une ressource quasi inépuisable de jeunes pépites pour le football mondial. Cependant, malgré les titres et le grand nombre de joueurs au sein des plus grands clubs européens, tout ne tourne pas toujours rond dans cette quête aux étoiles. Yacine Hamened, éducateur de football, vit au quotidien, et ce depuis plus de 15 ans, cette chasse aux talents. Le chroniqueur nous livre un coup de gueule dans son ouvrage « Les hors-jeu du football français » aux éditions Talent Sport. Entretien.

Pouvez-vous nos présenter votre livre ?

« Ce bouquin est un constat de plusieurs dysfonctionnements. De la Fédération, à la formation des joueurs et des entraîneurs, mais aussi au niveau de l’entourage, c’est un peu un coup de gueule sur tout ce qui ne va pas au sein du football français. Il y a la possibilité de faire mieux avec toutes les ressources qu’il y a à disposition. »

Pourquoi avez-vous décidé de l’écrire ?

« Au bord du terrain on voit des parents hystériques presque sauter sur l’arbitre pour une faute sifflée sur leur enfant, ou sauter sur l’entraîneur parce qu’il fait sortir leur protégé. Il y a aussi l’entraîneur lui même, qui décide parfois de faire jouer le meilleur joueur de l’équipe malgré un mauvais comportement, juste parce qu’il les fait gagner. En fait, je dénonce cette culture du résultat à tout prix. Parfois même au préjudice des jeunes joueurs. Après 15 ans passés en tant qu’éducateur et 4 ans dans le monde professionnel à Evian Thonon Gaillard, j’ai vu de près tous ces dysfonctionnements. Alors après la victoire à la Coupe du Monde 2018, quand j’ai entendu dire que tout était parfait et que tout le monde travaillait très bien, je n’ai pas compris. Ce n’est pas vrai. Alors oui il y a du bon, même du très bon, mais c’est loin d’être parfait. »

Qu’est-ce qui n’est pas parfait ? À qui souhaitez-vous faire passer le message ?

« Déjà l’entourage des joueurs. S’il souhaite soutenir son enfant et le voir accomplir ses rêves, souvent il n’oublie pas les bien matériels que celui-ci engendrerait. Pour les clubs amateurs qui se sentent délaissés mais ne font rien pour changer la manière de voter pour le président de la FFF. Et enfin, pour les instances elles-même. Noël le Graët par exemple, ne jure que par les résultats de l’équipe de France A, sans voir tout le reste. Le football en France c’est 2 000 000 de licenciés, la plupart ne sont pas professionnels et on ne pense pas beaucoup à eux. Sans oublier la DTN, qui s’occupe de la formation des entraîneurs. Le faite qu’on ouvre très peu la formation professionnelle aux amateurs et qu’elle soit presque exclusivement orientée aux anciens joueurs qui étaient professionnels, ce n’est pas normal. Et le livre s’adresse aussi aux joueurs eux-même, parce que le fait qu’ils rêvent à une carrière professionnelle c’est normal, mais il ne faut pas oublier qu’il y a très peu d’élus. Dedans je décrypte le cas des clubs et de la Ligue de football, et j’essaye d’aider à comprendre le fonctionnement des clubs amateurs, de trouver les meilleurs centres de formation, comment les intégrer et surtout, les pièges à éviter.

Un mot pour la fin ?

« Évidemment, moi je ne détiens aucune vérité. Et c’est pour cela que dans le livre il y a beaucoup d’échanges. Notamment avec d’anciens joueurs dont Nicolas Maurice-Belay, Boukary Dramé, Tripy Makonda, mais aussi avec des scouts comme Antonio Salamanca et puis des passionnés comme Thibaud Leplat. Donc le football n’a pas une seule vérité. Chacun à sa vision, son parcours, ses ressentis, maintenant on pourrait tous se mettre au tour d’une table et débattre, c’est ça que je veux. Il y a ça, ça et ça qui va, il y a ça qui ne va pas. Maintenant qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer les choses pour tout le monde. »