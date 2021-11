Le XV de France féminin a effectué seulement deux changements dans son groupe de départ pour affronter ce samedi à Castres (15h) les Néo-Zélandaises.

Une semaine après le triomphe de Pau, la sélectionneuse Annick Hayraud a décidé de rappeler quasiment le même groupe qui a battu les championnes du monde en titre (38-13). La jeune Chloé Jacquet, 19 ans, médaillée d’argent en juillet aux JO de Tokyo avec l’équipe de France féminine de rugby à 7, va faire son arrivée dans le groupe et honorer sa troisième cape avec le XV de France. « Quand on a pris Chloé Jacquet avec nous, on savait que c’était une joueuse polyvalente sur plusieurs postes: elle a démarré au centre et on sait qu’elle peut même dépanner à l’aile. On avait envisagé de la faire évoluer à l’arrière. L’opportunité est là. C’est très bien parce que c’est une joueuse qui a apporté ses qualités au groupe et de l’avoir d’entrée, cela ne peut qu’être bénéfique pour elle et l’ensemble du groupe », a déclaré Hayraud auprès de l’AFP. Marie-Aurélie Castel, 21 ans, remplacera de son côté Caroline Boujard, à l’aile.

Composition XV de France féminin :

XV de France féminin : Jacquet – Banet, Filopon, Vernier, Castel – (o) Drouin, (m) Bourdon – R. Ménager, Gros, Hermet (cap.) – Forlani, Ferer -Deshayes, Sochat, Lindelauf

Remplaçantes : Thomas, Brosseau, Joyeux, N’Diaye, Annery, Sansus, Peyronnet, Boulard

