13 billets ont déjà été distribués pour la prochaine Coupe du monde. On fait le point.

La zone Europe a donné le nom de ses 10 pays directement qualifiés pendant qu’en Amérique du Sud les deux géants, le Brésil et l’Argentine, iront aussi au Qatar en 2022. Le pays hôte sera lui bien évidemment bien présent lors de son propre mondial qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre.

10 qualifiés en Europe dont la France

Le vieux Continent a quasiment livré tous ses participants au prochain mondial puisque 10 des 13 nations qui le représenteront ont déjà été donnés. Tous les premiers de leurs poules respectives : l’Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Suisse, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Espagne, la Croatie et la Serbie seront au Qatar.

Les trois derniers tickets seront distribués suite à un véritable parcours du combattant. Les dix nations arrivées deuxièmes de leurs poules respectives : l’Italie, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, le Pays de Galles, l’Ecosse, la Turquie, la Russie, la Pologne et la Macédoine du Nord sont barragistes. Ces pays sont rejoints par les deux vainqueurs de groupes de Ligue des Nations : l’Autriche et la République tchèque pour un mini-tournoi. Pour faire simple, ces douze nations devront remporter deux matchs à élimination directe pour décrocher leur ticket pour le Qatar.

La liste des 12 nations barragistes, de la zone #Europe, pour la #CoupeDuMonde #Qatar2022. #UEFA



Les têtes de série

Portugal

Écosse

Italie

Russie

Suède

Pays de Galles



Les non-têtes de série

Pologne

Macédoine du Nord

Turquie

Ukraine

Autriche

République Tchèque pic.twitter.com/byttCVBxR2 — Sport.fr (@FilSport) November 18, 2021

L’Afrique connait ses barragistes

Contrairement à l’Europe, le continent africain ne qualifiait aucune nation directement suite aux éliminatoires. Ainsi, les dix premiers de chaque groupe ont obtenu une place de barragiste. L’Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, l’Egypte, le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la République démocratique du Congo participeront à ces barrages pour tenter d’obtenir un des cinq tickets distribués. A noter, l’absence de la Côté d’Ivoire qui a fini deuxième de son groupe derrière le Cameroun et ne participera pas au prochain mondial.

Suspense derrière le Brésil et l’Argentine

Les deux géants de l’Amérique du Sud sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022. Mais derrière rien n’est fait pour les deux autres tickets. L’Equateur (3ème, 23pts) a déjà un pied au Qatar. Six équipes, qui se tiennent en seulement quatre points, vont se disputer la quatrième place directement qualificative et la cinquième place, synonyme de barrages. Parmi les plus connus : la Colombie (4ème, 17pts), le Pérou (5ème,17pts) le Chili (6ème, 16pts) et l’Uruguay (7ème, 16pts).

✈️ Argentina qualify for Qatar 2022

🏆 Ecuador edge closer



🇧🇴 Bolivia 3-0 Uruguay 🇺🇾

🇻🇪 Venezuela 1-2 Peru 🇵🇪

🇨🇴 Colombia 0-0 Paraguay 🇵🇾

🇦🇷 Argentina 0-0 Brazil 🇧🇷

🇨🇱 Chile 0-2 Ecuador 🇪🇨



📊 This is how things stand in South America after final #WorldCup qualifiers for 2021 👇 pic.twitter.com/bxN9Ecz4Vq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2021

Toujours aucun billet distribué pour le Qatar dans les autres zones

En Amérique du Nord, où les trois premiers du Tour Final seront directement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde, le Canada domine les débats devant les USA et le Mexique. En Asie, le Qatar qui est le pays hôte est déjà qualifié, sinon dans les éliminatoires la Corée du Sud et l’Iran devraient décrocher leur qualification directe pour le mondial qatari dans le Groupe A. Dans le B, il y aura une bataille à trois entre l’Arabie Saoudite, le Japon et l’Australie pour finir aux deux premières places et se qualifier pour le prochain mondial.