A la veille de l’ultime journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Pep Guardiola a prévenu ses futurs visiteurs marseillais ce mercredi. Le technicien espagnol et son équipe ne feront aucun cadeau à l’Olympique de Marseille.

Devant les journalistes, Pep Guardiola a fait le job. Le coach des Citizens a expliqué que son équipe attendait de pied ferme les Marseillais à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. « Quatre ou cinq joueurs des U23 seront avec nous demain. Nous jouerons le match pour le gagner. C’est la meilleure façon de se préparer (pour le derby). Il faut respecter Marseille et l’Olympiakos. Nous jouerons pour gagner, les joueurs le savent. Je ne mets pas de joueurs au repos. Je ne me dis pas « ce joueur ne jouera pas parce que je pense au match suivant ». Contre Porto, nous avons joué pour nous qualifier et nous avons été très bons. L’équipe qui jouera demain pourra jouer contre Manchester United. Je veux gagner demain » a lâché le coach espagnol face aux médias.

Pour rappel, les coéquipiers de Florian Thauvin s’étaient inclinés au Vélodrome au match aller (3-0). Mais rien n’est encore scellé pour les Marseillais qui peuvent encore prétendre à une qualification en Ligue Europa s’ils créent l’exploit en Angleterre et si dans le même temps l’Olympiakos réalise une contre-performance contre Porto. Et on le sait, avec des si… on coupe du bois.