Habitué d’incroyables sorties dans la presse, Mino Raiola a une nouvelle fois des siennes. Cette fois, c’est au sujet d’Erling Haaland.

Erling Haaland au Real Madrid saison 8 épisode 14. Après la presse madrilène et mondiale, c’est au tour de Mino Raiola de faire enfler la rumeur. Auteur de 17 buts en 14 matchs cette année avec le Borussia Dortmund le buteur de 20 ans tire toutes les convoitises. Lors d’une interview accordée à Tuttosport, le super agent à confirmé les intentions de la Maison Blanche vis-à-vis de son poulain norvégien.

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi mature pour son âge, sauf peut-être Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic. (…) Il fait peur aux défenseurs. Il m’avait appelé après être sorti à la 85e minute et après avoir marqué quatre buts, et il était énervé, a d’abord raconté Raiola dans le quotidien italien, avant d’aborder l’avenir d’Håland. Le Real le veut, ce n’est pas une nouveauté. Je n’ai pas envie de parler de la clause du joueur. Mais il est heureux au BvB. Il veut gagner la Ligue des Champions. S’il veut quitter un jour le club, il me le dira et on le communiquera au club. Ce sera pour l’ambition et non pour l’argent. »