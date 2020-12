Forfait ce week-end lors du Grand Prix de Sakhir en raison d’un test positif au Covid, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a indiqué qu’il espérait être « bientôt de retour dans la voiture ». Le champion de F1 a tenu au courant ses fans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Exposé au danger et aux sensations fortes à bord de sa monoplace lancée à plus de 300 km/h, Lewis Hamilton garde la tête froide en toutes circonstances et boit littéralement la pression.

Déclaré positif au Covid-19 il y a une semaine, c’est en dehors du paddock que le Britannique a douté et a accusé le coup physiquement, comme il l’a confié dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. « C’était l’une des semaines les plus difficiles depuis longtemps » a-t-il révélé, le visage encore très marqué par la fatigue.« Je suis concentré sur ma guérison et sur ma remise en forme, afin de revenir dans la voiture de course pour la manche finale à Abou Dabi. Je me suis réveillé ce matin en me sentant bien. Je voulais vous envoyer un message de positivité. Je suis O.K., je remercie tous ceux qui m’ont envoyé des messages et des vidéos. J’ai vraiment apprécié. J’espère que, où que vous soyez, vous êtes positifs et combattez ce à quoi vous faites face. J’espère remonter bientôt dans la voiture. Je vous envoie de l’amour ».

Déjà assuré d’une septième couronne mondiale, la présence de Lewis Hamilton pour le dernier Grand Prix de la saison, à Abou Dabi, est plus qu’incertaine comme l’a rappelé lundi le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff. « Si le diagnostic des médecins est correct, il pourrait réussir à avoir un test négatif jeudi ou vendredi ». Réglementairement, un pilote peut manquer les séances d’essais libres le vendredi et débuter son week-end lors des qualifications le samedi.