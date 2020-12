Créée il y a à peine 5 mois, la chaîne Telefoot propriété de Mediapro qui représente le diffuseur officiel de la Ligue 1 et Ligue 2 s’apprête à disparaître. « L’Equipe » précise que des discussions existent en interne et une potentielle fermeture de la chaîne est envisagée. Plus d’infos à suivre…

Comme le révèle le quotidien ce mardi soir, de vraies questions se posent en interne. Une fermeture de la chaîne aurait même été évoquée durant une réunion organisée ce mardi après-midi par le groupe Mediapro. Au cours de celle-ci, le discours s’est avéré négatif comme le rapporte un journaliste présent sur place. « On nous a dit que cette éventualité existait et qu’il n’était pas possible de l’occulter« . A-t-il expliqué en précisant qu’une fermeture prochaine de la chaîne n’était pas à exclure.

Jean-Michel Roussier, responsable éditorial de la chaîne évoque cette possibilité après avoir reçu plusieurs textos de la part de présidents de Ligue 1. Ils se sont réunis lors d’un collège de Ligue 1 avec Vincent Labrune, le président de la LFP et Marc Sénéchal chargé par le tribunal de commerce de Nanterre de trouver une solution pour la dette de Mediapro. « Certains sont allés jusqu’à dire qu’on ne ferait pas PSG-Lyon (dimanche soir).Quel délire ! »

Une très mauvaise nouvelle pour les différents journalistes qui travaillent pour Telefoot et qui pourraient se retrouver au chômage en cas de fermeture de la chaîne.