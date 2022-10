Pour nos confrères de L’Equipe, Christophe Galtier est revenu sur la large victoire du PSG face au Maccabi Haïfa (7-2), mardi soir au Parc des Princes, assurant la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« On a joué un football fantastique, il y a eu beaucoup de liant entre les lignes, et notamment entre le milieu et nos trois attaquants qui ont été fabuleux. Il y a eu une très grande connexion entre eux. Quand tout le monde joue pour l’équipe, cela renvoie une très belle image », s’est félicité l’entraîneur du PSG.

Christophe Galtier a également savouré son système, qui a fonctionné à merveille sur le plan offensif. « Il fallait trouver un système et des complémentarités pour qu’ils puissent s’exprimer plus librement. Leur qualité technique et leur relation dans les petits espaces, ainsi que le fait de défendre davantage dans la densité, nous permettent d’avoir plus de transitions rapides. Quand un des trois part balle au pied, cela joue juste, les uns pour les autres et c’est bien sûr très agréable à voir évidemment. »

Tout n’a pas été parfait, néanmoins, puisque le PSG a concédé deux buts. « Je relève quand même qu’on a manqué d’exigence sur le début de la seconde période où on a un peu relancé le Maccabi », a ajouté Christophe Galtier. Mais voir le trio Messi, Neymar, Mbappé le console largement : « pour un coach, c’est le Graal ».