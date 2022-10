Le Allstars Gym, équipe de Khamzat Chimaev est définitivement bannie de tout combat en Suède après la bagarre entre le fou furieux et le clan de Khabib Nurmagomedov.

Le Suédois d’origine tchétchène fait sensation (c’est le moins qu’on puisse dire) depuis son arrivée à l’UFC. Le problème, c’est que Chimaev est aussi fou dans la cage qu’en dehors. Capable de terminer un adversaire par soumission en quelques secondes sans prendre le moindre coup, « Borz » est un véritable électron libre qui est très difficile à gérer. Lors de l’UFC 280, Chimaev a été impliqué dans une baston générale impliquant son équipe et celle du champion Khabib Nurmagomedov. Un évènement qui a fortement déplu à la commission suédoise de MMA.

« Selon une décision du conseil d’administration. La SMMAF, interdit au club affilié Allstars de participer à la ligue suédoise de MMA jusqu’à nouvel ordre. Ceci est dû à des plaintes répétées de plusieurs organisateurs, différents et indépendants les uns des autres. Cela concerne, entre autres, des menaces et autres perturbations pendant les compétitions. L’équipe Allstars a été notifiée de cette suspension. » déclare l’organisation sur Facebook. Même si cette décision de dérangera pas la carrière de Chimaev en UFC, c’est un coup dur pour les athlète au plus petit nom qui se voient bannis d’une compétition en plein essor.