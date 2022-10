En ce début de saison, certaines figures offensives semblent s’imposer dans toutes l’Europe. En Premier League, c’est sans aucun doute Erling Haaland et ses 22 buts qui impressionnent tandis que Lewandowski et ses 17 buts bluffent tout le monde au FC Barcelone. Mais malgré tout, c’est le terrible trio de la MNM du Paris Saint-Germain qui domine les débats avec 40 buts à eux trois depuis le début de la saison.

Dans ce classement, le PSG est donc premier avec Kylian Mbappé et ses 16 buts tandis que Manchester City arrive juste derrière avec 33 buts, largement porté par les 22 buts d’Erling Haaland. Derrière, on retrouve le Bayern Munich et le Red Bull Leipzig avec respectivement 28 et 25 buts. Les Allemands sont aussi en feu, portés par les 10 buts de Leroy Sané et les 12 de Christopher Nkunku.

On retrouve aussi des grands clubs français dans ce classement des meilleures attaques d’Europe avec en 13e place le Stade Rennais et ses 17 buts tandis qu’il y a aussi le LOSC et l’Olympique Lyonnais qui occupent la 16e place au côté de l’AC Milan et de l’Inter Milan avec 16 buts.