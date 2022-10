Dans une entrevue avec Football Daily, l’attaquant Canadien de 22 ans Jonathan David du LOSC n’a pas hésité à montrer ses intentions de départ.

A 22 ans, l’attaquant lillois est sans aucun doute l’homme fort du dispositif de Fonseca. En effet, avec 9 buts et 3 passes décisives dans les 12 matchs officiels qu’il a disputés cette année, le Canadien est le joueur le plus prolifique du onze lillois. De son côté, le joueur pourrait avoir des envies de départ et plusieurs grands clubs d’Europe seraient déjà sur sa piste. Parmi eux, on compte notamment le Bayern qui cherche un remplaçant à l’éternel Lewandowski mais aussi des clubs anglais comme Chelsea ou Manchester United. Enfin, le Mundo Deportivo annonce que le joueur serait même dans les tablettes du Real Madrid qui cherche l’héritier de Karim Benzema. Si le natif de Brooklyn est sans aucun doute heureux à Lille, il a déjà laissé entrevoir un départ par ses récentes déclarations.

« Adapter à LaLiga ou à la Premier League ? Bien sûr. Ce sont des ligues différentes, mais je peux m’adapter aux deux à coup sûr. Je pense que cette expérience que j’ai eue en France m’aidera énormément au cas où je devrais m’adapter à un autre endroit où l’on joue plus vite », a-t-il expliqué.