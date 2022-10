Brighton – Chelsea : 4-1. Rien ne va plus pour les Blues auteurs de deux buts contre leur camp dans ce match ! Trossard avait ouvert la marque dès la 5e minute, montrant la voie à Brtighton. La défense de Chelsea a fait le reste… contre elle même. Le but de Havertz n’a pas réveillé les siens, qui ont encaissé un 4e but en fin de match, signé Gross. Au classement, Chelsea glisse à la 5e place, Brighton remonte à la 7e.

Bournemouth – Tottenham : 2-3. Avant leur « finale » de groupe en Ligue des Champions face à l’OM, mardi, les Spurs n’ont pas vraiment fait le plein de confiance sur la pelouse de la modeste formation de Bournemouth. Menés 2-0 au score après un doublé de Moore, les hommes d’Antonio Conte sont néanmoins parvenus à renverser la vapeur pour s’imposer in extremis grâce à des buts de Sessegnon, Davies et Betancur.

Newcastle – Aston Villa : 4-0. Doublé de Wilson et buts de Joelinton et Almiron. Les Magpies sont désormais 4e du classement.

Brentford – Wolverhampton : 1-1.

Crystal Palace – Southampton : 1-0.