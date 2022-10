Début de saison mitigé à Golden State. Après avoir essuyé les traces d’une affaire Draymond Green vs Jordan Poole, les hommes de Steve Kerr n’ont remporté que 3 de leurs 5 premiers matchs. Même si la franchise devrait bientôt trouver sa vitesse de croisière, le cas Jonathan Kuminga est à surveiller de près.

« Kum Bucket » comme ils l’appellent là-bas (on vous déconseille la traduction en français de ce doux surnom) est un joueur ultra prometteur pour les Warriors. Le gamin de la cuvée draft 2021 est un athlète hors du commun. Véritable poste 3, bon défenseur et des jambes aussi puissantes qu’une Ford Mustang de 1969, Kuminga est une nouvelle pépite dénichée par le génial Bob Myers. Le problème ? Bah il joue pas. Avec seulement 10 pauvres minutes par match, le crack de 20 ans ne culmine qu’a 3 points de moyenne cette saison. Lors du dernier match des Dubs, il a même été placé en DNP (did not play), un choix qui a fait remonter quelques frustrations dans le clan Warriors.

« C’est dur de jouer plus de 10 gars. L’heure de Jonathan viendra. Il n’est pas content de la situation, et je ne veux pas qu’il soit content. Je veux que tous mes gars aient envie de jouer. C’est un jeune joueur très talentueux. Il faut qu’il reste sur le droit chemin, car c’est comme ça que ça se passe pour les jeunes joueurs sur des équipes qui jouent le titre. Le développement se fait chaque jour, et pas seulement en match. Il travaille dur, il doit rester prêt. C’est une partie nécessaire de l’apprentissage. » déclare Steve Kerr après le match gagné contre Miami. Attention cependant à ne pas trop frustrer le bonhomme qui pourrait avoir envie de jouer quelques minutes supplémentaires dans une autre franchise.