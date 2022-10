Cadix s’est imposé face un Atlético Madrid (3-2), samedi en Liga.

L’équipe des Colchoneros était remaniée et fatiguée après sa terrible élimination en Ligue des champions, soldée par un pénalty et des occasions manquées dans le match contre le Bayer Leverkusen mercredi soir. Antoine Griezmann n’a pas joué. L’entrée en jeu de Joao Felix a permis aux hommes de Simeone de revenir de 2-0 à 2-2. Mais un but de Cadix à la… 99e minute a soldé les débats !