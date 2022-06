Pour Buffon, la Juve ne doit pas hésiter à recruter Angel Di Maria cet été.

Après avoir officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria se rapproche doucement d’un accord avec la Juventus Turin. De quoi emballer l’ancienne légende du club Gianluigi Buffon, qui a encensé l’Argentin ce lundi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Di Maria dans le championnat italien, ce serait comme Maradona. La Serie A s’est appauvrie techniquement et Angel a de la qualité à revendre. Il se débarrasse de l’adversaire avec une facilité impressionnante, il est décisif devant le but, il offre des passes décisives, il court sur tout le terrain et il peut jouer à plusieurs postes. Bref, c’est un joueur de football. (…) Quand il était au PSG, il y avait Neymar, le jeune Mbappé, Verratti… mais Angel n’était inférieur à aucun d’entre eux. Au Real Madrid, en 2014, quand il a gagné la Décima, il jouait avec Benzema, Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos. Il peut jouer comme ailier, comme milieu offensif, même comme créateur. Celui qui l’achète, et j’espère vraiment que ce sera la Juve, réalisera une bonne affaire. Nous parlons d’un champion et le football a besoin de champions », a lancé l’actuel gardien de Parme, en Serie B.