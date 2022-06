Pour Micoud et Degorre, Didier Deschamps doit impérativement rappeler Olivier Giroud en équipe de France.

Grand absent du dernier rassemblement des Bleus, Olivier Giroud a peut-être gagner des points grâce aux prestations décevantes des autres joueurs de l’équipe de France en Ligue des Nations. Interrogé sur la situation du Milanais par le média allemand Wettbasis, Johan Micoud a milité en faveur d’un retour de Giroud pour la Coupe du monde au Qatar. « Giroud a toujours été à la hauteur des attentes en sélection. Il marque sans arrêt, ce serait logique qu’il soit dans la liste des 23 pour la Coupe du monde. Il peut facilement s’intégrer dans le groupe et en tant que remplaçant, il serait une arme redoutable. »

« Il a sa place en équipe de France et au Mondial. Olivier Giroud n’a pas été retiré de l’équipe de France pour des raisons sportives, mais plus pour des raisons sociales. Aujourd’hui, rien n’est inexorable. Il a montré qu’il était capable d’aller vers les autres. Il a montré qu’il était capable d’accepter d’être sur le banc, d’être le 12e, le 13e ou même le 15e homme s’il le faut. Ses performances, son profil et son passé en sélection font de lui un joueur qui mérite d’être en équipe de France », soulignait son collègue Damien Degorre en début de semaine sur le plateau de L’Equipe du Soir.