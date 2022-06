L’ancien marseillais André-Pierre Gignac est toujours frustré du fiasco de l’Équipe de France aux derniers JO. Il est furieux contre les clubs qui n’ont pas libéré les joueurs pour la compétition.

La plaie des Jeux Olympiques de Tokyo n’est pas fermée pour André-Pierre Gignac ! Seul à la hauteur des attentes avec 4 buts en 3 matchs, les Bleus ont sombré l’été dernier. Ils ne sont pas sortis de la phase de groupes. Au micro de RMC, l’ancien marseillais est revenu sur cet échec, « Le regret que j’ai, c’est qu’on n’a pas été pris au sérieux. Pour les prochains Jeux olympiques en France, on va tout faire pour que Kylian Mbappé vienne et avoir la grosse équipe. Mais pour les Jeux olympiques de Tokyo, où il fallait faire bonne figuration pour arriver à Paris, les clubs ont refusé de laisser partir les joueurs. Je n’ai rien contre Lyon, j’adore monsieur Aulas, mon papa est copain avec lui. Mais Guimaraes a fait les JO avec le Brésil. Donc tu laisses un Brésilien rejoindre sa sélection pour faire les JO et tu refuses Caqueret avec la France? Ce n’est pas correct », s’exclame André-Pierre Gignac dans l’émission Rothen s’enflamme.