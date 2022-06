Alors que Galtier devrait prochainement s’engager avec le PSG, son remplaçant a déjà trouvé un accord avec Nice.

Annoncé comme favori pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier quittera bien l’OGC Nice après une saison en demi-teinte. Longtemps sur le podium de Ligue 1, les Aiglons ont dû se contenter de la 5e place et d’un ticket pour la Ligue Europa Conférence. D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, l’arrivée du tacticien de 55 ans dans la capitale devrait rapidement être officialisée. Le PSG et Nice veulent trouver un accord le plus rapidement possible.

Luis Campos souhaite rapidement retrouver son collaborateur du LOSC pour débuter le mercato parisien. De son côté, Nice ne veut plus de Galtier et s’est déjà mis d’accord avec son successeur : Lucien Favre. Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, le Suisse va reprendre les rênes du club qu’il a entraîné de 2016 à 2018. « Favre est d’ailleurs attendu à la reprise le 27 juin prochain du côté de Nice et donc un accord pourrait être trouvé bien avant cette date pour que les deux clubs puissent préparer au mieux leur saison », précise FM.