Bordeaux s’est imposé aux tirs au but ce vendredi face à Niort en demi-finale du challenge Emiliano Sala.

Nouvelle victoire pour les Girondins de Bordeaux. Face à Niort, les hommes de Jean-Louis Gasset ont dû batailler mais ils remporte cette demi-finale du challenge Emiliano Sala. L’inévitable Jimmy Briand a ouvert le score juste avant la pause et Niort a attendu un corner à l’heure de jeu pour égaliser. Dos à dos (1-1) après 90 minutes, les deux équipes se sont départagé lors d’une séance de tirs au but. Les Bordelais ont réussi un sans-faute et ils s’imposent 5 à 4.

Ils disputeront leur finale ce dimanche, à 17h.