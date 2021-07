Pour le journaliste Didier Roustan, Pochettino dispose du meilleur effectif de l’histoire du PSG.

Comme promis avant l’ouverture du mercato, Nasser al-Khelaïfi n’a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma le PSG fait peur et devient un candidat très crédible pour la prochaine Ligue des champions. Il faudra également faire le boulot en championnat, après le sacre surprise du LOSC la saison passée en Ligue 1.

Invité sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Didier Roustan a jugé que l’effectif actuel dont dispose Mauricio Pochettino était sans doute l’effectif le plus fort de l’histoire du club de la capitale. « À l’instant T, je pense que Paris a le meilleur effectif de son histoire. Sergio Ramos est charismatique, ça plaît beaucoup aux gens même si moi je ne suis pas un fan absolu de ce joueur. Au poste de gardien de but, il y a du lourd. Il y a eu des problèmes de latéraux à Paris, là il y a ce qu’il faut avec Hakimi et Bernat s’il retrouve ses sensations après sa blessure au genou. Et puis Neymar, Mbappé, Di Maria, Wijnaldum, Verratti… Pour la Ligue 1, pour les adversaires, ça va être compliqué. Il y a aussi un bon entraîneur avec Pochettino, ce n’est pas rien. Sur le papier, ça fait beaucoup d’étoiles. »