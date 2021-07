Nouvelle défaite en amicale pour l’OGC Nice face à une belle équipe du SC Bastia.

Tenus en échec par Rodez (1-1) et battus par Lausanne (0-3) lors de leurs deux premiers matchs de préparation, les Aiglons ont encore déçu ce soir contre le SC Bastia. Antony Robic a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty à la 75e minute de jeu, en faveur des Corses. Nice s’incline 1-0 et enchaîne un troisième match de préparation consécutif sans victoire.

Mais pas le temps de s’apitoyer pour Christophe Galtier et ses hommes, qui retrouveront le Dynamo Kiev en amical demain soir (20h).