L’Argentin a renversé Benoît Paire ce soir, en quart de finale du tournoi de Hambourg.

Privé de demi-finale d’ATP depuis 19 mois et un tournoi à Auckland en janvier 2020, Benoît Paire devra encore patienter avant de rejoindre un dernier carré. En quart de finale du tournoi de Hambourg, le Français s’est incliné en trois set face à Federico Delbonis (4-6, 7-6 [9], 6-4). Paire aura eu 4 balles de match dans le tie-break du deuxième set avant de craquer contre l’Argentin. Malmené pendant plus d’un set et demi, Delbonis s’impose finalement et se qualifie pour les demi-finales du tournoi de Hambourg, où il affrontera Pablo Carreno Busta, tête de série n°2.