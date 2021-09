Plutôt calme sur le dernier marché des transferts, Liverpool compte bien dégainer dès cet hiver. Déçu par Roberto Firminio, Jürgen Klopp demande un avant-centre, réclame Robert Lewandowski.

Liverpool fait figure de favori dans le peloton souhaitant enrôler Robert Lewandowski lors des prochaines échéances mercantiles. Un avant-centre qui manque tout particulièrement à Jürgen Klopp qui doit se contenter d’un Roberto Firminio sur courant alternatif depuis plusieurs saisons. Une pièce manquant au puzzle des Reds afin de rivaliser avec les meilleures formations de Premier League que sont Manchester City, Chelsea et Manchester United.

Liverpool a été très calme lors du dernier mercato estival avec la seule recrue Ibrahima Konaté. Selon fichajes.net, Jürgen Klopp sait que pour concurrencer ses plus grands rivaux, il est nécessaire de se renforcer offensivement à un poste qui manque de talent et d’un profil de tueur. Les Reds veulent profiter de la situation alors que Robert Lewandowski aurait demandé de quitter le Bayern Munich. Le Polonais pourrait retrouver son ancien coach au Borussia Dortmund qui a fait de lui une véritable star. Un deal gagnant – gagnant pour le joueur et le club, seul le Bayern est annoncé perdant.