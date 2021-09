Le FC Nantes est en état de choc. Un joueur de la réserve nantaise a été victime d’un arrêt cardiaque hier après-midi lors d’une séance d’entraînement et a été placé dans le coma.

Le FC Nantes a publié un communiqué officiel il y a un peu moins d’une heure avec à la clé une nouvelle glaçante. Un joueur de l’équipe réserve du club nantais s’est effondré en pleine séance d’entraînement à la Jonelière. Le jeune de 19 ans a été victime d’un malaise cardiaque et a été rapidement pris en charge et hospitalisé. Le Canari est désormais au CHU de Nantes et a été placé dans un coma artificiel. Aucune évolution sur son état de santé n’a été confirmé. La rencontre initialement prévue ce samedi entre la réserve et Andrézieux a été logiquement reportée.