Libre en fin de contrat avec Arsenal, David Luiz a fait son grand retour au Brésil à Flamengo. Pourtant, plusieurs clubs européens étaient sur lui comme l’OM ou le LOSC.

A 34 ans, David Luiz a eu une carrière bien rempli en Europe. Le Brésilien a voyagé en passant par Benfica, Chelsea, le PSG et Arsenal. En fin de contrat chez les Gunners, l’ancien parisien a eu de multiples offres d’écuries européennes. Certaines en Angleterre, d’autres en Turquie et même en France. Si l’identité de l’OM était connue et reconnue, la piste menant au LOSC l’était moins. Une information confirmé par Globo. Lille était intéressé par le profil du défenseur central brésilien, une rumeur étonnante au vu des finances du club nordiste et des émoluments d’un joueur tel que David Luiz.

Très courtisé, le Brésilien a d’ailleurs expliqué sa décision lors de son arrivée au club : « La décision de retourner dans mon pays natal a été difficile, car j’aurais pu choisir d’avoir une vie plus calme, plus en paix, mais j’ai écouté mon cœur. Je sais que je prends la bonne décision. La pression est ce qui bouge, me motive, ce qui me fait continuer à jouer, ce qui me fait avoir la même énergie et la même passion que lorsque j’étais enfant. Le football, c’est ma vie. Retourner au Brésil, ce n’est pas tourner la page. Ce sera, sans aucun doute, l’une des meilleures pages que je vais vivre dans ma carrière. Flamengo a toujours été génial et le sera toujours. »