Le Stade Rennais fait partie des belles surprises de cette première journée de compétitions européennes avec un très bon résultat face à Tottenham. Un nul encourageant qui reste en travers de la gorge de Bruno Genesio.

Très séduisants face à Tottenham, les Rennais ont malheureusement concédés le nul dans le dernier quart d’heure. Des errements défensifs qui ont coûté chers alors que le Stade Rennais dominait la rencontre de la tête et des épaules. Un constat amer pour Bruno Genesio au micro de Canal+.

« Je suis déçu du résultat, même si dans ce qu’on a montré je suis satisfait. C’est ce qu’on avait demandé aux joueurs et on a rempli cet objectif-là. On avait trois points qui nous tendaient les bras et, malheureusement, on encaisse un but avec un manque de réussite. Mais on peut quand même être frustrés et déçus. […] On a réussi à produire ce que j’avais comme attente avec notre public qui nous a aidés, et maintenant je pense qu’on est capables de reproduire cela tous les trois jours avec la victoire, ce qui serait nettement mieux. »