Désormais ancien entraîneur d’Al Sadd, Xavi Hernandez est attendu dès la semaine prochaine en Catalogne afin de pouvoir être présenté en tant que nouveau coach du FC Barcelone. Il en est conscient, il s’apprête à relever le « plus grand défi de sa carrière. »

Les propos de l’Espagnol ont été relayés par Onze Mondial : « Nous allons travailler au maximum. Après tout, nous sommes le Barça, nous sommes dans le meilleur club du monde. Et le meilleur club du monde doit gagner, vous ne pouvez pas faire nul ou perdre. Par conséquent, exigence maximale. Nous allons essayer de rendre les joueurs heureux. Nous devons travailler dur et avec l’objectif clair d’essayer de gagner. Je suis très positif et je vais devoir beaucoup travailler pour que les choses s’arrangent. Je suis très heureux. Imaginez, c’est le plus gros défi de ma carrière, un défi majeur, je rentre chez moi au Barça. (…) Je suis très reconnaissant envers le club, vraiment. » Pour le match en Liga ce week-end et le déplacement à Vigo, c’est Sergi Barjuan qui devrait assurer une dernière fois l’intérim.