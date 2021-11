Recruté cet été par l’Olympique de Marseille Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, Pol Lirola bénéficie de temps de jeu mais l’Espagnol ne joue pas toujours à son poste de prédilection.

Justement le joueur qui a été replacé en tant qu’ailier droit ces derniers temps s’est confié dans le « Phocéen » et exprime cette nouveauté. Pas toujours facile pour lui mais il tente de s’adapter comme il se doit. « C’est là que le coach me demande de jouer, c’est vrai que je ne jouais pas là l’an dernier. J’essaie de faire ce qu’il me demande et de m’adapter. J’ai commencé à gauche parce qu’il y avait un joueur qui attaquait plus de ce côté-là, j’ai essayé d’aider Luan Peres un peu. Après, on a changé de côté. J’ai fait une passe à Milik, j’ai aidé sur le but et je pense qu’au final, j’ai fait une bonne prestation. »