Victoire facile ce vendredi soir 105 à 71 des Metropolitans de Boulogne-Levallois sur le parquet de Châlons-Reims pour le compte de la 7e journée de Betclic Elite.

Les Franciliens ont tranquillement dominé leur adversaire du soir avec notamment les 19 unités de Keith Hornsby pour 5 rebonds et 3 passes. Sous la houlette de Vincent Collet le sélectionneur de l’Equipe de France, ils enchaînent avec un sixième succès de rang et un troisième match avec plus de 100 points inscrits. Les Metropolitans se retrouvent en tête du championnat et se détachent même avant les matchs de leurs concurrents directs ce week-end.