Il y a quelques jours, Olivier Giroud s’est confié dans un entretien exclusif au journal « l’Equipe ». Dans ce dernier, il évoque énormément de choses et de sujets et notamment son aventure en Equipe de France.

L’attaquant français est revenu sur le grand retour de Karim Benzema et pense que la décision de Didier Deschamps n’a pas été la meilleure durant sa carrière de sélectionneur. « Ce rappel a créé un déséquilibre tactique au niveau de l’équipe et dans notre façon de jouer. Je le dis avec franchise, et sans rien contre Karim. Il s’est passé beaucoup de choses malgré lui. On l’a bien remarqué sur certains matchs. (…) Malgré lui, Karim a bouleversé rapidement notre façon de jouer qui était bien établie avec certains profils offensifs depuis cinq ans. La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour au lendemain surtout avant une compétition comme l’Euro. Il y a des affinités et des repères tactiques à trouver. On n’a pas le même profil non plus, » a confié Olivier Giroud visiblement un petit peu rancunier.