Jérôme Alonzo donne son avis sur la concurrence qui règne au Paris Saint-Germain entre les deux gardiens Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Le consultant pour « l’Equipe » commence à s’inquiéter concernant la situation de l’international costa ricien. « Les deux voudront jouer, c’est certain. Et je crains que dans cette gestion-là, Navas ait moins droit à l’erreur, parce que Donnarumma c’est l’avenir et le truc à la mode », a commenté l’ex-gardien dans les colonnes du journal. Voir si Mauricio Pochettino décidera de l’aligner pour le match du jour en Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux.