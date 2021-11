Libre en 2022, Randal Kolo Muani est ultra convoité. Alors que beaucoup de clubs allemands sont sur le dossier, des clubs anglais ont aussi sonné la charge…

Si le mercato 2021 était bouillant, celui de 2022 s’annonce d’ores et déjà très chaud également. Et en France, la seule attraction n’est pas Kylian Mbappé. L’une des plus belles pièces du prochain marché des transferts reste Randal Kolo Muani, libre en 2022.

En effet selon les informations de Foot Mercato, en plus de Francfort, Monchengladbach et Tottenham, le Bayern Munich est aussi dans la danse. Reste à savoir qui raflera la mise.