En 2011, Pep Guardiola n’a pas du tout apprécié la relation entre Shakira et son défenseur d’alors au FC Barcelone, Gerard Piqué.

« Dès que je suis sorti avec Shakira, tout a changé avec lui, a indiqué le défenseur. J’avais beaucoup de pression et j’ai pensé à partir en 2011-2012. J’ai beaucoup souffert dans cette dernière année avec lui. Je prendrai ma retraite au Barça. Cela pourrait être ma dernière saison, oui. J’y vais année après année, donc je ne peux pas assurer que je serai à 100% la saison prochaine. Le jour où je vois que je ne peux pas tout donner à l’équipe, je m’en irai. Je sais quand je vais bien et quand ce n’est plus le cas. »