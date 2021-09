Geoffroy Garétier a très peur pour l’avenir de Neymar…heureusement Messi est arrivé à Paris.

« J’ai peur que Neymar se “Ronaldinhotise”. C’est un talent prodigieux. Tout le monde est d’accord sur ça. Mais plus sa carrière avance, plus on parle des à-côtés : de son manque d’hygiène de vie, de son manque de professionnalisme, des conséquences de ses blessures… Tout cela au détriment de ses actions sportives et de ses coups d’éclat. C’est ça qui m’ennuie. Car on parle plus de la vie privée de Neymar que du terrain… On veut voir Neymar brillant, beaucoup plus qu’actuellement. Car il a le potentiel et le talent. Et là, on le voit de moins en moins… Le problème, c’est qu’il a tellement été habitué à être l’enfant-roi, la star ultime, qu’on ne punit pas… Forcément, il a pris des mauvaises habitudes. J’espère juste que l’arrivée de Messi au PSG, en plus de Ramos, va le pousser dans la voie d’être un champion. Ce qu’il n’est plus trop… », a indiqué le consultant de Canal+