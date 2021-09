Hakim Zhouri voit très grand pour Harit avec l’OM.

« C’est un jeune joueur puisqu’il a 24 ans. Il a déjà quand même une bonne carrière derrière lui. Il a disputé 115 matchs en Bundesliga. Au niveau des passes décisives, ce n’est pas un monstre. C’est quelqu’un qui crée beaucoup et qui apporte beaucoup dans l’avant-dernière passe. C’est un profil à la Payet, mais qui est capable de jouer réellement sur les côtés. Il sait jouer à gauche et à droite. Harit est un dribbleur, il apporte des solutions. Il pourrait jouer le rôle qu’avait Samir Nasri à Séville lors du passage de Jorge Sampaoli. Il aime bien jouer comme il le fait avec Under ou avec Konrad avec des faux pieds. C’est quelqu’un qui peut pallier une baisse de régime ou l’absence de Payet et apporter sur les côtés dans la rotation », a indiqué le consultant de FC Marseille.