Lionel Vaillant, ancien coach des jeunes de l’ASSE, a expliqué dans But! que Claude Puel était l’homme parfait pour les Verts.

« Le changement de cap de l’ASSE est positif. Quand on est formateur, c’est toujours valorisant de voir des joueurs sortis de l’Etrat évoluer en équipe première. Maintenant : est-ce une volonté sportive ? Est-ce une volonté économique ? Comme la période est très compliquée pour les clubs, il n’y a plus forcément le choix de faire autrement… En tout cas, c’est encourageant même s’il faut être patient avec les jeunes. Des joueurs qui débutent n’ont pas l’expérience d’un garçon qui a 200 ou 300 matchs de l’élite. Heureusement, Claude Puel est la bonne personne pour encadrer cette jeunesse. Quand on a une équipe aussi jeune, il faut toujours être derrière. Quand on voit Claude Puel les encourager au bord du terrain, leur parler beaucoup, leur donner des conseils, on voit qu’il est à l’aise avec ça. Il leur amène de l’exigence, un cadre, une structure. Quand on a une équipe à la moyenne d’âge très basse, le danger c’est que ça parte dans tous les sens. Les cadres expérimentés étant peu nombreux, il faut parvenir à canaliser cette fougue… », a indiqué l’ancien coach des jeunes de l’ASSE.