De passage face aux médias, le capitaine de la sélection argentine a dévoilé ses ambitions pour la Copa América 2021.

Alors que son avenir au FC Barcelone est toujours incertain, Lionel Messi a les yeux rivés sur la Copa América, qu’il débutera ce soir avec l’Argentine contre le Chili (23h).

« Je suis toujours disponible pour essayer de faire partie de l’équipe nationale et donner le meilleur de moi-même, parce que mon plus grand rêve est d’obtenir un titre avec la sélection argentine », a confié le sextuple Ballon d’Or lors d’une conférence de presse virtuelle. « J’ai été proche plusieurs fois mais ça ne s’est pas fait. Je vais continuer à essayer de le décrocher tant que je le pourrai, jusqu’à ce que j’y arrive. C’est important de commencer avec les trois points, ça donne de la tranquillité pour la suite. Nous savons que ce sera difficile, nous allons retrouver le Chili, nous nous connaissons bien et c’est un adversaire très dur que nous allons rencontrer », a conclu la Pulga.