Invité de la prochaine édition de Wimbledon par les organisateurs il y a quelques jours, Andy Murray est revenu sur le forfait de Rafael Nadal pour le troisième tournoi du Grand Chelem ainsi que les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

En conférence de presse après sa défaite face à Matteo Berrettini ce jeudi après-midi aux Queen’s, l’Ecossais a parlé du forfait de l’Espagnol et pense que ce dernier s’est blessé lors de son match marathon en demi-finale de Roland Garros face à Novak Djokovic la semaine dernière. « C’est dommage sans aucun doute pour les tournois. Cette année avec les bulles et tout est difficile à gérer et à préparer. Un certain nombre de joueurs effectuent toute la tournée de gravier avec la bulle et potentiellement aussi à Wimbledon et puis il y a les Jeux olympiques. Mentalement, c’est difficile pour n’importe qui. Je ne sais pas s’il a des problèmes physiques. Il semblait avoir quelque chose à la fin de son match contre Novak, » a expliqué l’ancien numéro un mondial.