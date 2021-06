Titulaire avec l’Equipe d’Espagne lors du premier match face à la Suède dans cet Euro 2020, Aymeric Laporte en remet une couche sur son choix de jouer pour la Roja et dire au revoir à la France.

Si le joueur de Manchester City remercie totalement l’Espagne pour son intégration qui s’est parfaitement déroulée, il ne se montre pas tendre avec la France et fait preuve de pas mal de rancoeurs. Interviewé dans « Marca », voici ses propos. « Ce que m’avait donné l’Espagne, tout au long de ma carrière et pas que maintenant, n’a rien à voir avec la France. C’est un sujet délicat, mais au final, je dois faire ce que je pense être juste et correct, en faisant bien les choses, a indiqué Laporte. C’est ce que j’ai toujours essayé de faire, tout en respectant au maximum tout le monde. Comme c’était un sujet compliqué, j’en ai parlé avec ma famille et je leur ai dit qu’elles étaient mes intentions. Ils ont compris. » A-t-il précisé, alors que la Roja affronte demain soir la Pologne pour le deuxième match de l’Euro 2020 dans ce groupe E.