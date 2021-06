Candidat déclaré aux Jeux Olympiques de Tokyo depuis déjà plusieurs semaines et mois, Kylian Mbappé voit ses aspirations réduites à néant par Noël Le Graet.

Le président de la FFF, Noël Le Graet, a été plutôt clair dans un entretien accordé à RTL en affirmant que Kylian Mbappé ne participerait pas aux prochains Jeux Olympiques. Les ambitions du prodige français sont contrariées par le dirigeant français. Un soutien de poids pour le Paris Saint-Germain qui a déjà rejeté de laisser partir Marquinhos et Neymar avec la sélection brésilienne. « Les Jeux ? Non, il rêve. Cela va être compliqué. Entre l’Euro où on espère aller assez loin et l’écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd’hui utopique. »

Malgré tout, Noël Le Graet a une idée derrière la tête avec les JO 2024 dans le viseur. Il espère que la natif de Bondy y fera son apparition : « Je trouvais ça très sains qu’il veuille participer aux JO mais maintenant il parle plutôt de 2024 ce qui me rassure. »