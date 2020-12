Ronald Koeman a passé un message très clair à ses dirigeants : il veut Memphis Depay et Eric Garcia dès cet hiver.

Obligé de se passer de Gerard Piqué et Ansu Fati, tous les deux blessés, pour encore quelques mois, Ronald Koeman compte sur le mercato hivernal pour renforcer son effectif. C’est en tout cas ce qu’affirme le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Le média catalan assure même que le tacticien néerlandais aurait déjà mis un coup de pression à ses dirigeants pour recruter Eric Garcia et Memphis Depay en janvier prochain. Véritable chouchou de Koeman lorsque ce dernier entraînait la sélection des Pays-Bas, Memphis Depay viendrait renforcer l’attaque du Barça et très certainement prendre la place d’Antoine Griezmann, une fois Ansu Fati rétabli.

En ce qui concerne le transfert d’Eric Garcia, il ne s’agit plus que d’une question de temps. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2021, le jeune défenseur de 19 ans a déjà prévenu Pep Guardiola au sujet de son envie de découvrir la Catalogne. Mais pour le laisser filer dès cet hiver, les Citizens réclament au moins 20 millions d’euros. Une somme bien au-delà des attentes du FC Barcelone, qui pourrait patienter jusqu’en juin pour le récupérer gratuitement.