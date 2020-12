Consultant pour Canal+, Mickaël Madar espère ne pas voir l’Olympique de Marseille se qualifier une nouvelle fois pour la C1 en fin de saison.

« Même s’ils sont dans une position favorable en championnat, je pense qu’il y a des équipes meilleures que Marseille et qui, elles, vont postuler pour les trois premières places. Maintenant, si Marseille accède à ces trois premières places, tant mieux mais je n’y crois pas. Lille, Lyon, Monaco… Si c’est pour se qualifier pour la Ligue des Champions et refaire ce qu’ils ont fait cette année, je ne vois pas l’intérêt. Vous êtes tellement fiers d’y arriver, c’est bien, ils ont fait en sorte d’y arriver, j’étais même content pour eux la saison dernière et je trouvais qu’ils le méritaient même si le championnat s’était arrêté avant », a indiqué l’ancien joueur du PSG sur Canal.

« Mais si une fois que tu es qualifié et que tu es content de l’être, tu vas donner ce genre de prestations, je trouve que c’est un peu dommage. Donc se qualifier de nouveau en sachant que tu auras les mêmes problèmes… Il n’y a toujours pas d’argent à Marseille, tu ne peux pas recruter, tu ne peux rien faire. Donc tu vas rejouer la Ligue des Champions avec le même effectif. A moins que tu vendes tes meilleurs joueurs. Mais si ne les as plus, tu vas faire quoi ? », a terminé le consultant.